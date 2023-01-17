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Сауков Вячеслав Егорович

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Место рождения

Вожгора, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

16.08.1923

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.08.1923

Отец: Сауков Егор Алексеевич

Мать: Саукова Анна Амосовна

Вожгора, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
01.11.1947

Жена: Саукова Таисья Ильична

Вожгора, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
13.05.1950

Сын: Сауков Сергей Вячеславович

Мать ребёнка: Саукова Таисья Ильична

Карьеполье, Мезенский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сауков Александр Вячеславович

Мать ребёнка: Саукова Елизавета Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бутакова Елена Вячеславовна

Мать ребёнка: Саукова Елизавета Михайловна

Кильца, Мезенский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Герасимова Татьяна Вячеслаовна

Мать ребёнка: Саукова Елизавета Михайловна

Мезень, Мезенский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Саукова Елизавета Михайловна

Смерть
Неизвестно
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