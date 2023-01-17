Сауков Вячеслав Егорович
Место рождения
Дата рождения16.08.1923
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.08.1923
Отец: Сауков Егор Алексеевич
Мать: Саукова Анна Амосовна
Бракосочетание
01.11.1947
Жена: Саукова Таисья Ильична
Рождение ребёнка
13.05.1950
Сын: Сауков Сергей Вячеславович
Мать ребёнка: Саукова Таисья Ильична
Карьеполье, Мезенский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сауков Александр Вячеславович
Мать ребёнка: Саукова Елизавета Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бутакова Елена Вячеславовна
Мать ребёнка: Саукова Елизавета Михайловна
Кильца, Мезенский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Герасимова Татьяна Вячеслаовна
Мать ребёнка: Саукова Елизавета Михайловна
Мезень, Мезенский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно