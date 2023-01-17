Саукова (Орлова) Елизавета Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Саукова (Орлова) Елизавета Михайловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: Лукерья Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сауков Александр Вячеславович

Отец ребёнка: Сауков Вячеслав Егорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бутакова Елена Вячеславовна

Отец ребёнка: Сауков Вячеслав Егорович

Кильца, Мезенский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Герасимова Татьяна Вячеслаовна

Отец ребёнка: Сауков Вячеслав Егорович

Мезень, Мезенский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сауков Вячеслав Егорович

Смерть
Неизвестно
Мезень, Мезенский муниципальный район, Архангельская область
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