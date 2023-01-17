Саукова (Орлова) Елизавета Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: Лукерья Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сауков Александр Вячеславович
Отец ребёнка: Сауков Вячеслав Егорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бутакова Елена Вячеславовна
Отец ребёнка: Сауков Вячеслав Егорович
Кильца, Мезенский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Герасимова Татьяна Вячеслаовна
Отец ребёнка: Сауков Вячеслав Егорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно