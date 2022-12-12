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Сауков Сергей Вячеславович

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Место рождения

Карьеполье, Мезенский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

13.05.1950

Дата смерти

23.09.1986

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.05.1950

Отец: Сауков Вячеслав Егорович

Мать: Саукова Таисья Ильична

Карьеполье, Мезенский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
21.01.1978

Жена: Саукова Нина Михайловна

Несь, Муниципальный район Заполярный район, Ненецкий автономный округ
Рождение ребёнка
04.12.1978

Дочь: Клементьева Елизавета Сергеевна

Мать ребёнка: Саукова Нина Михайловна

Несь, Муниципальный район Заполярный район, Ненецкий автономный округ
Рождение ребёнка
04.12.1980

Сын: Сауков Назар Сергеевич

Мать ребёнка: Саукова Нина Михайловна

Несь, Муниципальный район Заполярный район, Ненецкий автономный округ
Смерть
23.09.1986
Несь, Муниципальный район Заполярный район, Ненецкий автономный округ
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