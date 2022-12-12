Сауков Сергей Вячеславович
Место рождения
Дата рождения13.05.1950
Дата смерти23.09.1986
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.05.1950
Отец: Сауков Вячеслав Егорович
Мать: Саукова Таисья Ильична
Бракосочетание
21.01.1978
Жена: Саукова Нина Михайловна
Рождение ребёнка
04.12.1978
Дочь: Клементьева Елизавета Сергеевна
Мать ребёнка: Саукова Нина Михайловна
Рождение ребёнка
04.12.1980
Мать ребёнка: Саукова Нина Михайловна
Смерть
23.09.1986