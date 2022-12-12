Саукова (Шестакова) Таисья Ильична
Место рожденияНе указано
Дата рождения1920
Дата смерти03.10.1952
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1920
Отец: Шестаков Илья Иванович
Мать: не указана
Бракосочетание
01.11.1947
Вожгора, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
13.05.1950
Сын: Сауков Сергей Вячеславович
Отец ребёнка: Сауков Вячеслав Егорович
Карьеполье, Мезенский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Левкин ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Левкин Валерий
Отец ребёнка: не указан
Смерть
03.10.1952
Койда, Мезенский муниципальный район, Архангельская область
Актовая запись №39 от 04.10.1952 Управление милиции Архангельской области Бюро ЗАГС Мезенского района .Умерла в возрасте 32 лет