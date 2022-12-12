Саукова (Шестакова) Таисья Ильична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Саукова (Шестакова) Таисья Ильична

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1920

Дата смерти

03.10.1952

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1920

Отец: Шестаков Илья Иванович

Мать: не указана

Бракосочетание
01.11.1947

Муж: Сауков Вячеслав Егорович

Вожгора, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
13.05.1950

Сын: Сауков Сергей Вячеславович

Отец ребёнка: Сауков Вячеслав Егорович

Карьеполье, Мезенский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Левкин ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Левкин Валерий

Отец ребёнка: не указан

Смерть
03.10.1952
Койда, Мезенский муниципальный район, Архангельская область
Актовая запись №39 от 04.10.1952 Управление милиции Архангельской области Бюро ЗАГС Мезенского района .Умерла в возрасте 32 лет
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