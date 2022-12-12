Мезень
Мезенский муниципальный район, Архангельская область (на 2019)
- Статус
- жилой
- Тип
- город
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
3МЕЗЕНЬ. Уездный.При р. Мезени и при ручьях Инкове и Истоке.1459500336631722Церквей православных 3. Уездное Училище 1. Городовая больница 1. Почтовая станция. Крещенская ярмарка. Гавань для купеческих судов.Показать скан
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
12549Мезеньгород65°50'с.ш.44°16'в.д.Q-38-077
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
11642101001г Мезеньгород