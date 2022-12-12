город Мезень, город Мезень, Мезенский муниципальный район, Архангельская область (на 2019) — Familio

Мезень

Мезенский муниципальный район, Архангельская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
город
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Архангельская губерния, Города
3МЕЗЕНЬ. Уездный.При р. Мезени и при ручьях Инкове и Истоке.1459500336631722Церквей православных 3. Уездное Училище 1. Городовая больница 1. Почтовая станция. Крещенская ярмарка. Гавань для купеческих судов.
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Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Архангельская область, Мезенский район
12549Мезеньгород65°50'с.ш.44°16'в.д.Q-38-077

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Архангельская область, Мезенский муниципальный район, Мезенское городское поселение
11642101001г Мезеньгород
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