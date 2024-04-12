Осипова (Анцыферова) Наталья Христофоровна
Место рождения
Дата рождения1818
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818
Рождение ребёнка
1842
Дочь: Марья Петровна
Отец ребёнка: Осипов Петр Михайлович
Рождение ребёнка
1844
Отец ребёнка: Осипов Петр Михайлович
Рождение ребёнка
1847
Дочь: Параскева Петровна
Отец ребёнка: Осипов Петр Михайлович
Рождение ребёнка
1849
Отец ребёнка: Осипов Петр Михайлович
Рождение ребёнка
1851
Отец ребёнка: Осипов Петр Михайлович
Смерть
Неизвестно