Осипова (Анцыферова) Наталья Христофоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Осипова (Анцыферова) Наталья Христофоровна

Место рождения

Олема, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

1818

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818

Отец: Анцыферов Христофер Калистратович

Мать: Анцыферова Ульяна Романовна

Олема, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1842

Дочь: Марья Петровна

Отец ребёнка: Осипов Петр Михайлович

Олема, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1844

Сын: Осипов Адриан Петрович

Отец ребёнка: Осипов Петр Михайлович

Олема, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1847

Дочь: Параскева Петровна

Отец ребёнка: Осипов Петр Михайлович

Олема, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1849

Сын: Осипов Федор Петрович

Отец ребёнка: Осипов Петр Михайлович

Олема, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1851

Сын: Осипов Матвей Петрович

Отец ребёнка: Осипов Петр Михайлович

Смерть
Неизвестно
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