Осипов Матвей Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1851
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851
Рождение ребёнка
1879
Мать ребёнка: Осипова Евдокия Федоровна
Рождение ребёнка
1880
Дочь: Евфимия Матвеевна
Мать ребёнка: Осипова Евдокия Федоровна
Рождение ребёнка
1881
Мать ребёнка: Осипова Евдокия Федоровна
Рождение ребёнка
1886
Дочь: Пономарева Таисья Матвеевна
Мать ребёнка: Осипова Евдокия Федоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Осипов Терентий Матвеевич
Мать ребёнка: Осипова Евдокия Федоровна
Смерть
Неизвестно