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Осипов Матвей Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1851

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851

Отец: Осипов Петр Михайлович

Мать: Осипова Наталья Христофоровна

Рождение ребёнка
1879

Сын: Осипов Егор Матвеевич

Мать ребёнка: Осипова Евдокия Федоровна

Олема, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1880

Дочь: Евфимия Матвеевна

Мать ребёнка: Осипова Евдокия Федоровна

Рождение ребёнка
1881

Сын: Осипов Иван Матвеевич

Мать ребёнка: Осипова Евдокия Федоровна

Олема, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1886

Дочь: Пономарева Таисья Матвеевна

Мать ребёнка: Осипова Евдокия Федоровна

Олема, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Осипов Терентий Матвеевич

Мать ребёнка: Осипова Евдокия Федоровна

Смерть
Неизвестно