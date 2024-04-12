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Осипов Федор Петрович

Место рождения

Олема, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

1849

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

Участники
Место
Комментарий
Рождение
1849

Отец: Осипов Петр Михайлович

Мать: Осипова Наталья Христофоровна

Олема, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1877

Сын: Осипов Осип Федорович

Мать ребёнка: Осипова Василиса

Олема, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1879

Дочь: Павла Федоровна

Мать ребёнка: Осипова Василиса

Олема, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1880

Дочь: Марина Федоровна

Мать ребёнка: Осипова Василиса

Олема, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Осипова Василиса

Смерть
Неизвестно
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