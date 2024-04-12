Осипов Федор Петрович
Место рождения
Дата рождения1849
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1849
Рождение ребёнка
1877
Мать ребёнка: Осипова Василиса
Рождение ребёнка
1879
Дочь: Павла Федоровна
Мать ребёнка: Осипова Василиса
Рождение ребёнка
1880
Дочь: Марина Федоровна
Мать ребёнка: Осипова Василиса
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Осипова Василиса
Смерть
Неизвестно