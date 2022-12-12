село Олема, село Олема, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область (на 2019) — Familio

Олема

Лешуконский муниципальный район, Архангельская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Архангельская губерния, Мезенский уезд
569Олемское, с.при рч. Одеме.23717845145157Церковь православная 1.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Архангельская губерния, Мезенский уезд, Олемская волость
243. Олемское, село бывшее государственное, при речке Важке, дворов 47, жителей 282, волостное правление (уездный город 205 в.), церковь православная, лавка

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Архангельская область, Лешуконский район
105498Олемасело64°29'с.ш.46°10'в.д.Q-38-129

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Архангельская область, Лешуконский муниципальный район, Олемское сельское поселение
11638416101с Олемасело
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