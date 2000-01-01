Ершова (Ершова) Мария Тимофеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1890
Дата смерти30.04.1979
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.11.1924
Дочь: Артамонцева Лидия Ивановна
Отец ребёнка: Ершов Иван Ермилович
Рождение ребёнка
1925
Дочь: Шуландт Валентина Ивановна
Отец ребёнка: Ершов Иван Ермилович
Рождение ребёнка
1936
Дочь: Наталья Ивановна
Отец ребёнка: Ершов Иван Ермилович
Смерть
30.04.1979