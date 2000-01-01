Ершова (Ершова) Мария Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ершова (Ершова) Мария Тимофеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1890

Дата смерти

30.04.1979

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.11.1924

Дочь: Артамонцева Лидия Ивановна

Отец ребёнка: Ершов Иван Ермилович

Рождение ребёнка
1925

Дочь: Шуландт Валентина Ивановна

Отец ребёнка: Ершов Иван Ермилович

Рождение ребёнка
1936

Дочь: Наталья Ивановна

Отец ребёнка: Ершов Иван Ермилович

Смерть
30.04.1979
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