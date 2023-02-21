Шуландт (Ершова) Валентина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шуландт (Ершова) Валентина Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1925

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1900 г.р.

Мать

1890 г.р.

Муж

1914 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1925

Отец: Ершов Иван Ермилович

Мать: Ершова Мария Тимофеевна

Рождение ребёнка
1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шуландт Владимир Владимирович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шуландт Владимир Владимирович

Отец ребёнка: Шуландт Владимир Владимирович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шуландт Владимир Владимирович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шуландт Владимир Владимирович

Смерть
Неизвестно
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