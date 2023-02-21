Шуландт (Ершова) Валентина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1925
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1925
Отец: Ершов Иван Ермилович
Мать: Ершова Мария Тимофеевна
Рождение ребёнка
1954
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Шуландт Владимир Владимирович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шуландт Владимир Владимирович
Отец ребёнка: Шуландт Владимир Владимирович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Шуландт Владимир Владимирович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно