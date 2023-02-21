Артамонцева (Ершова) Лидия Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.11.1924
Дата смерти23.07.1989
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.11.1924
Отец: Ершов Иван Ермилович
Мать: Ершова Мария Тимофеевна
Рождение ребёнка
06.08.1952
Рождение ребёнка
17.06.1954
Рождение ребёнка
26.09.1956
Смерть
23.07.1989
Похороны
Неизвестно