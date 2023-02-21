Артамонцева (Ершова) Лидия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Артамонцева (Ершова) Лидия Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.11.1924

Дата смерти

23.07.1989

Пол

Женский

Отец

1900 г.р.

Мать

1890 г.р.

Дети

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Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.11.1924

Отец: Ершов Иван Ермилович

Мать: Ершова Мария Тимофеевна

Рождение ребёнка
06.08.1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Артамонцев Николай Яковлевич

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
17.06.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Артамонцев Николай Яковлевич

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
26.09.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Артамонцев Николай Яковлевич

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
23.07.1989
Москва, город федерального значения Москва
Похороны
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
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