Артамонцев Николай Яковлевич
Место рожденияс. Конищево Новодеревенского р-на Рязанской обл.
Дата рождения07.11.1924
Дата смерти07.03.1999
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.11.1924
Отец: не указан
Мать: не указана
с. Конищево Новодеревенского р-на Рязанской обл.
Рождение ребёнка
06.08.1952
Рождение ребёнка
17.06.1954
Рождение ребёнка
26.09.1956
Смерть
07.03.1999
Похороны
Неизвестно