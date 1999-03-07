Артамонцев Николай Яковлевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАртамонцев Николай Яковлевич

Артамонцев Николай Яковлевич

avatar

Место рождения

с. Конищево Новодеревенского р-на Рязанской обл.

Дата рождения

07.11.1924

Дата смерти

07.03.1999

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.11.1924

Отец: не указан

Мать: не указана

с. Конищево Новодеревенского р-на Рязанской обл.
Рождение ребёнка
06.08.1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Артамонцева Лидия Ивановна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
17.06.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Артамонцева Лидия Ивановна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
26.09.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Артамонцева Лидия Ивановна

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
07.03.1999
Москва, город федерального значения Москва
Похороны
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close