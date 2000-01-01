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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
156Канищево, с. вл.при безымянном озере.57118800815Церковь православная 1.
Сведения о помещичьих имениях 1860 года
Название имений№ВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Рязанская губерния, Рязанский уезд
Село Конищево и Д. Семчино18Петр. Александ. Дубовицкий1011Не показано
Село Канищево. Д. Семчино и Войнюково49Нат. Ив. Де-Виадо98227
Село Канищево. Д. Семчино58Екат. Алексан. Реткина180—35
Село Канищево59Дарья Алексан. Сеченова188139
Села Дягливо и Канищево. Д. Семчино и Воскресенское, Недостоево тож74Бар. Ан. Петр. Боде521192
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
103. Канищево, село бывшее владельческое, при речках Трубеже и Быстрице, дворов 324, жителей 2000, церковь православная, школа
Список населённых мест Рязанской губернии 1906 года
Название№МестоположениеДворовМужчинЖенщинВсегоВерст до РязаниДо уездного центраДо волостного центраВолостной центрОсобенности н/п
Канищево село5976при озере без имени4531348126226107—6Троицк. слободаЦерк. кам., шк. дер. см., земск. ветр. мел., каз. вин. лав., кирп. зав., пром. крест. хлебоп.