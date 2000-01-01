село Канищево, Рязанский уезд, Рязанская губерния (на 1906) — Familio

Канищево

Рязанский уезд, Рязанская губерния (на 1906)

Статус
часть существующего населённого пункта
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Рязанская губерния, Рязанский уезд
156Канищево, с. вл.при безымянном озере.57118800815Церковь православная 1.

Сведения о помещичьих имениях 1860 года

Название именийВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Рязанская губерния, Рязанский уезд
Село Конищево и Д. Семчино18Петр. Александ. Дубовицкий1011Не показано
Село Канищево. Д. Семчино и Войнюково49Нат. Ив. Де-Виадо98227
Село Канищево. Д. Семчино58Екат. Алексан. Реткина18035
Село Канищево59Дарья Алексан. Сеченова188139
Села Дягливо и Канищево. Д. Семчино и Воскресенское, Недостоево тож74Бар. Ан. Петр. Боде521192

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Рязанская губерния, Рязанский уезд, Троицкая волость
103. Канищево, село бывшее владельческое, при речках Трубеже и Быстрице, дворов 324, жителей 2000, церковь православная, школа

Список населённых мест Рязанской губернии 1906 года

НазваниеМестоположениеДворовМужчинЖенщинВсегоВерст до РязаниДо уездного центраДо волостного центраВолостной центрОсобенности н/п
Рязанская губерния, Рязанский уезд, Троицкая волость
Канищево село5976при озере без имени45313481262261076Троицк. слободаЦерк. кам., шк. дер. см., земск. ветр. мел., каз. вин. лав., кирп. зав., пром. крест. хлебоп.

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