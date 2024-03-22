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Флор (Фрол) Прокопиев

Место рождения

Шведы, Бородинская волость, Поречский уезд

Дата рождения

17.08.1874

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.08.1874

Отец: Прокопий Кодратов

Мать: Анастасия Кодратова

Шведы, Бородинская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
20.01.1893

Жена: Дария Петрова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
24.03.1897

Дочь: Пелагея Флорова

Мать ребёнка: Дария Петрова

Шведы, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
30.09.1899

Дочь: Ефросиния Флорова

Мать ребёнка: Дария Петрова

Шведы, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
?.02.1905

Дочь: Татьяна Фролова

Мать ребёнка: Дария Петрова

Бракосочетание
22.05.1905

Жена: Варвара Стефанова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно
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