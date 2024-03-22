Флор (Фрол) Прокопиев
Место рождения
Дата рождения17.08.1874
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.08.1874
Отец: Прокопий Кодратов
Мать: Анастасия Кодратова
Бракосочетание
20.01.1893
Жена: Дария Петрова
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
24.03.1897
Дочь: Пелагея Флорова
Мать ребёнка: Дария Петрова
Рождение ребёнка
30.09.1899
Дочь: Ефросиния Флорова
Мать ребёнка: Дария Петрова
Рождение ребёнка
?.02.1905
Дочь: Татьяна Фролова
Мать ребёнка: Дария Петрова
Бракосочетание
22.05.1905
Жена: Варвара Стефанова
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно