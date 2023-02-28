Дария Петрова
Место рождения
Дата рождения1874
Дата смертиДо 28.03.1905
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
20.01.1893
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
24.03.1897
Дочь: Пелагея Флорова
Отец ребёнка: Флор (Фрол) Прокопиев
Рождение ребёнка
30.09.1899
Дочь: Ефросиния Флорова
Отец ребёнка: Флор (Фрол) Прокопиев
Рождение ребёнка
?.02.1905
Дочь: Татьяна Фролова
Отец ребёнка: Флор (Фрол) Прокопиев
Смерть
До 28.03.1905