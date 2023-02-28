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Дария Петрова

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Место рождения

Полуяново, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1874

Дата смерти

До 28.03.1905

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1874 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874

Отец: не указан

Мать: не указана

Полуяново, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
20.01.1893

Муж: Флор (Фрол) Прокопиев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
24.03.1897

Дочь: Пелагея Флорова

Отец ребёнка: Флор (Фрол) Прокопиев

Шведы, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
30.09.1899

Дочь: Ефросиния Флорова

Отец ребёнка: Флор (Фрол) Прокопиев

Шведы, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
?.02.1905

Дочь: Татьяна Фролова

Отец ребёнка: Флор (Фрол) Прокопиев

Смерть
До 28.03.1905
Шведы, Бородинская волость, Поречский уезд
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