Анастасия Кодратова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1855
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1855
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1871
Сын: Фёдор Прокопиев
Отец ребёнка: Прокопий Кодратов
Рождение ребёнка
17.08.1874
Отец ребёнка: Прокопий Кодратов
Рождение ребёнка
18.09.1876
Дочь: Фёкла Прокопова
Отец ребёнка: Прокопий Кодратов
д.Шведы Бородинской вол. Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1878
Дочь: Анастасия Прокопова
Отец ребёнка: Прокопий Кодратов
Рождение ребёнка
04.07.1880
Дочь: Ольга Прокопова
Отец ребёнка: Прокопий Кодратов
Рождение ребёнка
10.12.1883
Дочь: Анисия Прокопиева
Отец ребёнка: Прокопий Кодратов
Рождение ребёнка
05.01.1886
Сын: Иван Прокопов
Отец ребёнка: Прокопий Кодратов
Рождение ребёнка
07.08.1887
Дочь: Васса Прокопова
Отец ребёнка: Прокопий Кодратов
Рождение ребёнка
1890
Сын: Косьма Прокопов
Отец ребёнка: Прокопий Кодратов
Рождение ребёнка
01.08.1892
Сын: Стефан Прокопов
Отец ребёнка: Прокопий Кодратов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Прокопий Кодратов
Смерть
Неизвестно