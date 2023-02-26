Анастасия Кодратова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анастасия Кодратова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1855

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1834 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1855

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1871

Сын: Фёдор Прокопиев

Отец ребёнка: Прокопий Кодратов

Шведы, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
17.08.1874

Сын: Флор (Фрол) Прокопиев

Отец ребёнка: Прокопий Кодратов

Шведы, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
18.09.1876

Дочь: Фёкла Прокопова

Отец ребёнка: Прокопий Кодратов

д.Шведы Бородинской вол. Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1878

Дочь: Анастасия Прокопова

Отец ребёнка: Прокопий Кодратов

Рождение ребёнка
04.07.1880

Дочь: Ольга Прокопова

Отец ребёнка: Прокопий Кодратов

Шведы, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
10.12.1883

Дочь: Анисия Прокопиева

Отец ребёнка: Прокопий Кодратов

Шведы, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
05.01.1886

Сын: Иван Прокопов

Отец ребёнка: Прокопий Кодратов

Шведы, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
07.08.1887

Дочь: Васса Прокопова

Отец ребёнка: Прокопий Кодратов

Шведы, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1890

Сын: Косьма Прокопов

Отец ребёнка: Прокопий Кодратов

Рождение ребёнка
01.08.1892

Сын: Стефан Прокопов

Отец ребёнка: Прокопий Кодратов

Шведы, Бородинская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Прокопий Кодратов

Смерть
Неизвестно
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