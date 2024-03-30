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Панжинский Афиноген Григорьев

Место рождения

Рахмановка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область

Дата рождения

1811

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811

Отец: Панжинский Григорий Иванович

Мать: Панжинская Варвара Никифоровна

Рахмановка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1825

Сын: Панженский Пантелеимон Финогенов

Мать ребёнка: Панжинская Агриппина Осиповна

Рахмановка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1829

Дочь: Панжинская Марфа Финогенова

Мать ребёнка: Панжинская Агриппина Осиповна

Рахмановка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1830

Сын: Панжинский Кирилл Финогенов

Мать ребёнка: Панжинская Агриппина Осиповна

Рахмановка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1832

Дочь: Панжинская Васса Финогенова

Мать ребёнка: Панжинская Агриппина Осиповна

Рахмановка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1833

Дочь: Панжинская Анастасия Финогенова

Мать ребёнка: Панжинская Агриппина Осиповна

Рахмановка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1836

Дочь: Панжинская Христина Финогенова

Мать ребёнка: Панжинская Агриппина Осиповна

Рахмановка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1841

Сын: Панженский Пётр Финогенов

Мать ребёнка: Панжинская Агриппина Осиповна

Рахмановка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1845

Дочь: Панжинская Мелания Финогенова

Мать ребёнка: Панжинская Агриппина Осиповна

Рахмановка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Панжинская Агриппина Осиповна

Рахмановка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Смерть
Неизвестно
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