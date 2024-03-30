Панжинский Афиноген Григорьев
Место рождения
Дата рождения1811
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811
Рождение ребёнка
1825
Сын: Панженский Пантелеимон Финогенов
Мать ребёнка: Панжинская Агриппина Осиповна
Рождение ребёнка
1829
Дочь: Панжинская Марфа Финогенова
Мать ребёнка: Панжинская Агриппина Осиповна
Рождение ребёнка
1830
Сын: Панжинский Кирилл Финогенов
Мать ребёнка: Панжинская Агриппина Осиповна
Рождение ребёнка
1832
Дочь: Панжинская Васса Финогенова
Мать ребёнка: Панжинская Агриппина Осиповна
Рождение ребёнка
1833
Дочь: Панжинская Анастасия Финогенова
Мать ребёнка: Панжинская Агриппина Осиповна
Рождение ребёнка
1836
Дочь: Панжинская Христина Финогенова
Мать ребёнка: Панжинская Агриппина Осиповна
Рождение ребёнка
1841
Сын: Панженский Пётр Финогенов
Мать ребёнка: Панжинская Агриппина Осиповна
Рождение ребёнка
1845
Дочь: Панжинская Мелания Финогенова
Мать ребёнка: Панжинская Агриппина Осиповна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно