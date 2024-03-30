Панжинская Варвара Никифоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1791
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1807
Дочь: Панжинская Евдокия Григорьевна
Отец ребёнка: Панжинский Григорий Иванович
Рождение ребёнка
1811
Сын: Панжинский Афиноген Григорьев
Отец ребёнка: Панжинский Григорий Иванович
Рождение ребёнка
1822
Сын: Панжинский Никита Григорьев
Отец ребёнка: Панжинский Григорий Иванович
Рождение ребёнка
1830
Дочь: Панжинская Ксения Григорьева
Отец ребёнка: Панжинский Григорий Иванович
Смерть
Неизвестно