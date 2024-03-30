Панжинская Варвара Никифоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Панжинская Варвара Никифоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1791

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1807

Дочь: Панжинская Евдокия Григорьевна

Отец ребёнка: Панжинский Григорий Иванович

Рахмановка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1811

Сын: Панжинский Афиноген Григорьев

Отец ребёнка: Панжинский Григорий Иванович

Рахмановка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1822

Сын: Панжинский Никита Григорьев

Отец ребёнка: Панжинский Григорий Иванович

Рахмановка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1830

Дочь: Панжинская Ксения Григорьева

Отец ребёнка: Панжинский Григорий Иванович

Рахмановка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Смерть
Неизвестно
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