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Панжинский Григорий Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1781

Дата смерти

1882

Пол

Мужской

Добавил:

АУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1807

Дочь: Панжинская Евдокия Григорьевна

Мать ребёнка: Панжинская Варвара Никифоровна

Рахмановка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1811

Сын: Панжинский Афиноген Григорьев

Мать ребёнка: Панжинская Варвара Никифоровна

Рахмановка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1818

Сын: Панжинский Лаврентий Григорьевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1822

Сын: Панжинский Никита Григорьев

Мать ребёнка: Панжинская Варвара Никифоровна

Рахмановка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1830

Дочь: Панжинская Ксения Григорьева

Мать ребёнка: Панжинская Варвара Никифоровна

Рахмановка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Смерть
1882
Рахмановка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
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