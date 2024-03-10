Панжинский Григорий Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1781
Дата смерти1882
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1807
Дочь: Панжинская Евдокия Григорьевна
Мать ребёнка: Панжинская Варвара Никифоровна
Рождение ребёнка
1811
Сын: Панжинский Афиноген Григорьев
Мать ребёнка: Панжинская Варвара Никифоровна
Рождение ребёнка
1818
Сын: Панжинский Лаврентий Григорьевич
Рождение ребёнка
1822
Сын: Панжинский Никита Григорьев
Мать ребёнка: Панжинская Варвара Никифоровна
Рождение ребёнка
1830
Дочь: Панжинская Ксения Григорьева
Мать ребёнка: Панжинская Варвара Никифоровна
Смерть
1882