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Панжинский Лаврентий Григорьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1818

Дата смерти

1893

Пол

Мужской

Добавил:

АУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818

Отец: Панжинский Григорий Иванович

Мать: не указана

Бракосочетание
1836

Жена: Панжинская Дарья Симоновна

Рахмановка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1838

Дочь: Бабкина Ирина Лаврентьевна

Мать ребёнка: Панжинская Дарья Симоновна

Рахмановка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
11.08.1843 ст.

Сын: Панжинский Матфей Лаврентьевич

Мать ребёнка: Панжинская Дарья Симоновна

Рахмановка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1846

Сын: Панжинский Иван Лаврентиев

Мать ребёнка: Панжинская Дарья Симоновна

Рахмановка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1847

Дочь: Квасникова Марья Лаврентьевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1850

Сын: Панжинский Александр Лаврентьевич

Мать ребёнка: Панжинская Дарья Симоновна

Рахмановка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Бракосочетание
10.11.1856 ст.

Жена: Панжинская Параскева Ильинична

Рахмановка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1857

Дочь: Панжинская Агриппина Лаврентьевна

Мать ребёнка: Панжинская Параскева Ильинична

Рахмановка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1858

Сын: Панжинский Андрей Лаврентьевич

Мать ребёнка: Панжинская Евдокия Дорофеевна

Рождение ребёнка
18.11.1860 ст.

Дочь: Панжинская Матрона Лаврентьевна

Мать ребёнка: Панжинская Параскева Ильинична

Рахмановка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1865

Сын: Панжинский Афанасий Лаврентьев

Мать ребёнка: Панжинская Параскева Ильинична

Рахмановка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
27.05.1868 ст.

Сын: Панжинский Георгий Лаврентьев

Мать ребёнка: Панжинская Параскева Ильинична

Рахмановка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
22.09.1871 ст.

Дочь: Панжинская Фекла Лаврентьева

Мать ребёнка: Панжинская Параскева Ильинична

Рахмановка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
15.06.1875 ст.

Сын: Панжинский Тихон Лаврентиевич

Мать ребёнка: Панжинская Параскева Ильинична

Рахмановка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Смерть
1893
Рахмановка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
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