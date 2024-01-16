Панжинский Лаврентий Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1818
Дата смерти1893
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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- БиографияБиография
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Отец: Панжинский Григорий Иванович
Дочь: Бабкина Ирина Лаврентьевна
Мать ребёнка: Панжинская Дарья Симоновна
Сын: Панжинский Матфей Лаврентьевич
Мать ребёнка: Панжинская Дарья Симоновна
Сын: Панжинский Иван Лаврентиев
Мать ребёнка: Панжинская Дарья Симоновна
Дочь: Квасникова Марья Лаврентьевна
Сын: Панжинский Александр Лаврентьевич
Мать ребёнка: Панжинская Дарья Симоновна
Дочь: Панжинская Агриппина Лаврентьевна
Мать ребёнка: Панжинская Параскева Ильинична
Сын: Панжинский Андрей Лаврентьевич
Мать ребёнка: Панжинская Евдокия Дорофеевна
Дочь: Панжинская Матрона Лаврентьевна
Мать ребёнка: Панжинская Параскева Ильинична
Сын: Панжинский Афанасий Лаврентьев
Мать ребёнка: Панжинская Параскева Ильинична
Сын: Панжинский Георгий Лаврентьев
Мать ребёнка: Панжинская Параскева Ильинична
Дочь: Панжинская Фекла Лаврентьева
Мать ребёнка: Панжинская Параскева Ильинична
Сын: Панжинский Тихон Лаврентиевич
Мать ребёнка: Панжинская Параскева Ильинична