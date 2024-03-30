Панжинская Агриппина Осиповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Панжинская Агриппина Осиповна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1810

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1825

Сын: Панженский Пантелеимон Финогенов

Отец ребёнка: Панжинский Афиноген Григорьев

Рахмановка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1829

Дочь: Панжинская Марфа Финогенова

Отец ребёнка: Панжинский Афиноген Григорьев

Рахмановка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1830

Сын: Панжинский Кирилл Финогенов

Отец ребёнка: Панжинский Афиноген Григорьев

Рахмановка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1832

Дочь: Панжинская Васса Финогенова

Отец ребёнка: Панжинский Афиноген Григорьев

Рахмановка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1833

Дочь: Панжинская Анастасия Финогенова

Отец ребёнка: Панжинский Афиноген Григорьев

Рахмановка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1836

Дочь: Панжинская Христина Финогенова

Отец ребёнка: Панжинский Афиноген Григорьев

Рахмановка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1841

Сын: Панженский Пётр Финогенов

Отец ребёнка: Панжинский Афиноген Григорьев

Рахмановка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1845

Дочь: Панжинская Мелания Финогенова

Отец ребёнка: Панжинский Афиноген Григорьев

Рахмановка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Панжинский Афиноген Григорьев

Рахмановка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Смерть
Неизвестно
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