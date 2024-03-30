Панжинская Агриппина Осиповна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1810
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1825
Сын: Панженский Пантелеимон Финогенов
Отец ребёнка: Панжинский Афиноген Григорьев
Рождение ребёнка
1829
Дочь: Панжинская Марфа Финогенова
Отец ребёнка: Панжинский Афиноген Григорьев
Рождение ребёнка
1830
Сын: Панжинский Кирилл Финогенов
Отец ребёнка: Панжинский Афиноген Григорьев
Рождение ребёнка
1832
Дочь: Панжинская Васса Финогенова
Отец ребёнка: Панжинский Афиноген Григорьев
Рождение ребёнка
1833
Дочь: Панжинская Анастасия Финогенова
Отец ребёнка: Панжинский Афиноген Григорьев
Рождение ребёнка
1836
Дочь: Панжинская Христина Финогенова
Отец ребёнка: Панжинский Афиноген Григорьев
Рождение ребёнка
1841
Сын: Панженский Пётр Финогенов
Отец ребёнка: Панжинский Афиноген Григорьев
Рождение ребёнка
1845
Дочь: Панжинская Мелания Финогенова
Отец ребёнка: Панжинский Афиноген Григорьев
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно