Киселёва (Соколова) Мария Ефимовна
Место рождения
Дата рождения1887
Дата смерти28.01.1973
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887
Отец: Соколов Ефим Зотович
Мать: не указана
Бракосочетание
29.08.1910
Муж: Киселёв Василий
Станки, Вязниковский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
28.12.1915
Дочь: Демьянова Татьяна
Отец ребёнка: Киселёв Василий
Рождение ребёнка
1920
Дочь: Егорычева Александра
Отец ребёнка: Киселёв Василий
Рождение ребёнка
18.03.1923
Сын: Киселёв Сергей
Отец ребёнка: Киселёв Василий
Шувариха, Станковская волость, Вязниковский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Киселёв Михаил
Отец ребёнка: Киселёв Василий
пос. Нововязники
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Надежда
Отец ребёнка: Киселёв Василий
Смерть
28.01.1973
Похороны
Неизвестно
Вязники, Вязниковский муниципальный район, Владимирская область