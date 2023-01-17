Киселёва (Соколова) Мария Ефимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКиселёва (Соколова) Мария Ефимовна

Киселёва (Соколова) Мария Ефимовна

avatar

Место рождения

Осинки, Станковская волость, Вязниковский уезд

Дата рождения

1887

Дата смерти

28.01.1973

Пол

Женский

Добавил:

RK
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887

Отец: Соколов Ефим Зотович

Мать: не указана

Осинки, Станковская волость, Вязниковский уезд
Бракосочетание
29.08.1910

Муж: Киселёв Василий

Станки, Вязниковский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
28.12.1915

Дочь: Демьянова Татьяна

Отец ребёнка: Киселёв Василий

Рождение ребёнка
1920

Дочь: Егорычева Александра

Отец ребёнка: Киселёв Василий

Рождение ребёнка
18.03.1923

Сын: Киселёв Сергей

Отец ребёнка: Киселёв Василий

Шувариха, Станковская волость, Вязниковский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Киселёв Михаил

Отец ребёнка: Киселёв Василий

пос. Нововязники
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Надежда

Отец ребёнка: Киселёв Василий

Смерть
28.01.1973
Похороны
Неизвестно
Вязники, Вязниковский муниципальный район, Владимирская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close