Киселёв Сергей
Место рождения
Дата рождения18.03.1923
Дата смерти01.04.1988
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.03.1923
Отец: Киселёв Василий
Мать: Киселёва Мария Ефимовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Киселёва Нина Александровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Киселёва Нина Александровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
01.04.1988
Похороны
Неизвестно
Вязники, Вязниковский муниципальный район, Владимирская область