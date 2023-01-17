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Киселёв Сергей

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Место рождения

Шувариха, Станковская волость, Вязниковский уезд

Дата рождения

18.03.1923

Дата смерти

01.04.1988

Пол

Мужской

Отец

1881 г.р.

Мать

1887 г.р.

Жена

1929 г.р.

Дети

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Добавил:

RK
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.03.1923

Отец: Киселёв Василий

Мать: Киселёва Мария Ефимовна

Шувариха, Станковская волость, Вязниковский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Киселёва Нина Александровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Киселёва Нина Александровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Киселёва Нина Александровна

Смерть
01.04.1988
Похороны
Неизвестно
Вязники, Вязниковский муниципальный район, Владимирская область
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