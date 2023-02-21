(Киселёва) Надежда
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Киселёв Василий
Мать: Киселёва Мария Ефимовна
Рождение ребёнка
21.12.1939
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Фёдор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гришина Галина
Отец ребёнка: Фёдор
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Фёдор
Смерть
Неизвестно