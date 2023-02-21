(Киселёва) Надежда — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Киселёва) Надежда

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1881 г.р.

Мать

1887 г.р.

Муж

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

RK
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Киселёв Василий

Мать: Киселёва Мария Ефимовна

Рождение ребёнка
21.12.1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Фёдор

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гришина Галина

Отец ребёнка: Фёдор

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Фёдор

Смерть
Неизвестно
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