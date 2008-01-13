Демьянова (Киселёва) Татьяна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Демьянова (Киселёва) Татьяна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.12.1915

Дата смерти

13.01.2008

Пол

Женский

Отец

1881 г.р.

Мать

1887 г.р.

Муж

Дети

Скрыто настройками приватности
1941 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

RK
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.12.1915

Отец: Киселёв Василий

Мать: Киселёва Мария Ефимовна

Рождение ребёнка
1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Демьянов Андрей

Рождение ребёнка
1941

Сын: Демьянов Виктор

Отец ребёнка: Демьянов Андрей

Рождение ребёнка
После 17.03.1945

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: ?

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: ?

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Демьянов Андрей

Смерть
13.01.2008
Похороны
Неизвестно
Меркутино, Вязниковский муниципальный район, Владимирская область
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