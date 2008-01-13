Демьянова (Киселёва) Татьяна
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.12.1915
Дата смерти13.01.2008
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.12.1915
Отец: Киселёв Василий
Мать: Киселёва Мария Ефимовна
Рождение ребёнка
1939
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Демьянов Андрей
Рождение ребёнка
1941
Сын: Демьянов Виктор
Отец ребёнка: Демьянов Андрей
Рождение ребёнка
После 17.03.1945
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: ?
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: ?
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Демьянов Андрей
Смерть
13.01.2008
Похороны
Неизвестно
Меркутино, Вязниковский муниципальный район, Владимирская область