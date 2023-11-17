Александра (Ликсаха) Феодотова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Александра (Ликсаха) Феодотова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1879

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879

Отец: Федот Никитин

Мать: Дарья Иванова

Рождение ребёнка
1904

Сын: Семен Андреевич

Отец ребёнка: Андрей Васильев

Рождение ребёнка
1906

Сын: Федот Андреевич

Отец ребёнка: Андрей Васильев

Рождение ребёнка
1909

Дочь: Наталья Андреевна

Отец ребёнка: Андрей Васильев

Рождение ребёнка
1913

Сын: Захаренков Стефан Андреевич

Отец ребёнка: Андрей Васильев

Рождение ребёнка
1915

Сын: Нестор Андреевич

Отец ребёнка: Андрей Васильев

Рождение ребёнка
1917

Дочь: Андреевна

Отец ребёнка: Андрей Васильев

Рождение ребёнка
1922

Сын: Захаренков Спиридон Андреевич

Отец ребёнка: Андрей Васильев

Место жительства
Неизвестно
ГОРОД СМОЛЕНСК, СЛОБОДСКАЯ ВОЛОСТЬ, Д.НИВЫ
Смерть
Неизвестно
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