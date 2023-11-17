Александра (Ликсаха) Феодотова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1879
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879
Отец: Федот Никитин
Мать: Дарья Иванова
Рождение ребёнка
1904
Сын: Семен Андреевич
Отец ребёнка: Андрей Васильев
Рождение ребёнка
1906
Сын: Федот Андреевич
Отец ребёнка: Андрей Васильев
Рождение ребёнка
1909
Дочь: Наталья Андреевна
Отец ребёнка: Андрей Васильев
Рождение ребёнка
1913
Сын: Захаренков Стефан Андреевич
Отец ребёнка: Андрей Васильев
Рождение ребёнка
1915
Сын: Нестор Андреевич
Отец ребёнка: Андрей Васильев
Рождение ребёнка
1917
Дочь: Андреевна
Отец ребёнка: Андрей Васильев
Рождение ребёнка
1922
Сын: Захаренков Спиридон Андреевич
Отец ребёнка: Андрей Васильев
Место жительства
Неизвестно
ГОРОД СМОЛЕНСК, СЛОБОДСКАЯ ВОЛОСТЬ, Д.НИВЫ
Смерть
Неизвестно