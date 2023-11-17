Федот Никитин
Место рожденияНе указано
Дата рождения1847
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1879
Дочь: Александра (Ликсаха) Феодотова
Мать ребёнка: Дарья Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: 2Ая Жена
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кондрат Никитин
Мать ребёнка: Дарья Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Дарья Иванова
Место жительства
Неизвестно
ГОРОД СМОЛЕНСК, СЛОБОДСКАЯ ВОЛОСТЬ, Д.НИВЫ
Смерть
Неизвестно