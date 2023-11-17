Федот Никитин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Федот Никитин

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1847

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1858 г.р.
1844 г.р.

Дети

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1879

Дочь: Александра (Ликсаха) Феодотова

Мать ребёнка: Дарья Иванова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: 2Ая Жена

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кондрат Никитин

Мать ребёнка: Дарья Иванова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дарья Иванова

Место жительства
Неизвестно
ГОРОД СМОЛЕНСК, СЛОБОДСКАЯ ВОЛОСТЬ, Д.НИВЫ
Смерть
Неизвестно
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