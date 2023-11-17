Дарья Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дарья Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1844

Дата смерти

1895

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1847 г.р.

Дети

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1844

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1879

Дочь: Александра (Ликсаха) Феодотова

Отец ребёнка: Федот Никитин

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кондрат Никитин

Отец ребёнка: Федот Никитин

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Федот Никитин

Место жительства
Неизвестно
ГОРОД СМОЛЕНСК, СЛОБОДСКАЯ ВОЛОСТЬ, Д.НИВЫ
Смерть
1895
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