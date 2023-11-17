Дарья Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1844
Дата смерти1895
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1844
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1879
Дочь: Александра (Ликсаха) Феодотова
Отец ребёнка: Федот Никитин
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кондрат Никитин
Отец ребёнка: Федот Никитин
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Федот Никитин
Место жительства
Неизвестно
ГОРОД СМОЛЕНСК, СЛОБОДСКАЯ ВОЛОСТЬ, Д.НИВЫ
Смерть
1895