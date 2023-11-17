Захаренков Спиридон Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗахаренков Спиридон Андреевич

Захаренков Спиридон Андреевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1922

Дата смерти

1986

Пол

Мужской

Отец

1878 г.р.

Мать

1879 г.р.

Жена

1926 г.р.

Дети

1948 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1922

Отец: Андрей Васильев

Мать: Александра (Ликсаха) Феодотова

Рождение ребёнка
1948

Дочь: Лидия Спиридоновна

Мать ребёнка: Михальченкова Мария Николаевна

Рождение ребёнка
1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Михальченкова Мария Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Михальченкова Мария Николаевна

Место жительства
Неизвестно
Д.СТАРОЕ ДУБЬЕ
Смерть
1986
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close