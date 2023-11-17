Захаренков Спиридон Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1922
Дата смерти1986
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1922
Отец: Андрей Васильев
Рождение ребёнка
1948
Дочь: Лидия Спиридоновна
Мать ребёнка: Михальченкова Мария Николаевна
Рождение ребёнка
1960
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Михальченкова Мария Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Д.СТАРОЕ ДУБЬЕ
Смерть
1986