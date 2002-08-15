Невротова (Пономарева) Валентина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.10.1934
Дата смерти15.08.2002
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.10.1934
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
15.08.2002