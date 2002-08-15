Невротова (Пономарева) Валентина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Невротова (Пономарева) Валентина Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.10.1934

Дата смерти

15.08.2002

Пол

Женский

Отец

1905 г.р.

Мать

1904 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.10.1934

Отец: Пономарев Иван Федорович

Мать: Пономарева Мария Дмитриевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
15.08.2002
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