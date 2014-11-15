Невротов Геннадий Константинович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Невротов Геннадий Константинович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1938

Дата смерти

15.11.2014

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1938

Отец: Невротов Константин

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.01.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Невротова Валентина Ивановна

Рождение ребёнка
12.05.1968

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Невротова Валентина Ивановна

Смерть
15.11.2014
Омск, город Омск, Омская область
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