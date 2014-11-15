Невротов Геннадий Константинович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1938
Дата смерти15.11.2014
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1938
Отец: Невротов Константин
Рождение ребёнка
24.01.1961
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Невротова Валентина Ивановна
Рождение ребёнка
12.05.1968
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Невротова Валентина Ивановна
Смерть
15.11.2014
Омск, город Омск, Омская область