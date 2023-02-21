Пономарева (Баженова) Мария Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пономарева (Баженова) Мария Дмитриевна

Место рождения

Бабье или Ямино Омская область

Дата рождения

1904

Дата смерти

1982

Пол

Женский

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904

Отец: Баженов Дмитрий Иванович

Мать: не указана

Бабье или Ямино Омская область
Рождение ребёнка
04.09.1927

Сын: Пономарев Василий Иванович

Отец ребёнка: Пономарев Иван Федорович

Шипицыно, Большереченский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
21.10.1934

Дочь: Невротова Валентина Ивановна

Отец ребёнка: Пономарев Иван Федорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пономарев Виктор Иванович

Отец ребёнка: Пономарев Иван Федорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пономарев Иван Федорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пономарев Александр Иванович

Отец ребёнка: Пономарев Иван Федорович

Омская область
Смерть
1982
Шипицыно, Большереченский муниципальный район, Омская область
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