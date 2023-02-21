Пономарева (Баженова) Мария Дмитриевна
Место рожденияБабье или Ямино Омская область
Дата рождения1904
Дата смерти1982
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904
Отец: Баженов Дмитрий Иванович
Мать: не указана
Бабье или Ямино Омская область
Рождение ребёнка
04.09.1927
Сын: Пономарев Василий Иванович
Отец ребёнка: Пономарев Иван Федорович
Рождение ребёнка
21.10.1934
Дочь: Невротова Валентина Ивановна
Отец ребёнка: Пономарев Иван Федорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Пономарев Виктор Иванович
Отец ребёнка: Пономарев Иван Федорович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Пономарев Александр Иванович
Отец ребёнка: Пономарев Иван Федорович
Омская область
Смерть
1982