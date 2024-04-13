Лохмотов Иоанн Николаев
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1854
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1854
Бракосочетание
Около 1872
Рождение ребёнка
Вычислено 1873
Дочь: Лохмотова Пелагея Иванова
Мать ребёнка: Лохмотова Екатерина Димитриева
Рождение ребёнка
Вычислено 1877
Дочь: Лохмотова Варвара Иванова
Мать ребёнка: Лохмотова Екатерина Димитриева
Рождение ребёнка
Вычислено 1879 ст.
Дочь: Лохмотова Евдокия Иванова
Мать ребёнка: Лохмотова Екатерина Димитриева
Смерть
Неизвестно