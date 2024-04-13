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Лохмотов Иоанн Николаев

Место рождения

Новоузенск, Новоузенский муниципальный район, Саратовская область

Дата рождения

Вычислено 1854

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1854

Отец: Лохмотов Николай Абрамов

Мать: Лохмотова Параскева Андрианова

Новоузенск, Новоузенский муниципальный район, Саратовская область
Бракосочетание
Около 1872

Жена: Лохмотова Екатерина Димитриева

Новоузенск, Новоузенский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1873

Дочь: Лохмотова Пелагея Иванова

Мать ребёнка: Лохмотова Екатерина Димитриева

Новоузенск, Новоузенский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1877

Дочь: Лохмотова Варвара Иванова

Мать ребёнка: Лохмотова Екатерина Димитриева

Новоузенск, Новоузенский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1879 ст.

Дочь: Лохмотова Евдокия Иванова

Мать ребёнка: Лохмотова Екатерина Димитриева

Новоузенск, Новоузенский муниципальный район, Саратовская область
Смерть
Неизвестно

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