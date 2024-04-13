Лохмотов Николай Абрамов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛохмотов Николай Абрамов

Лохмотов Николай Абрамов

Место рождения

Новоузенск, Новоузенский муниципальный район, Саратовская область

Дата рождения

Вычислено 1833

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1801 г.р.

Мать

Вычислено 1808 г.р.

Жена

Вычислено 1832 г.р.

Дети

Вычислено 1851 г.р.
Вычислено 1854 г.р.
Вычислено 1858 г.р.
Вычислено 1864 г.р.
Вычислено 1864 г.р.
Вычислено 1871 г.р.

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1833

Отец: Лохмотов Абрам Савельев

Мать: Лохмотова Мария Семенова

Новоузенск, Новоузенский муниципальный район, Саратовская область
Бракосочетание
Около 1850

Жена: Лохмотова Параскева Андрианова

Новоузенск, Новоузенский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1851

Сын: Лохмотов Захар Николаев

Мать ребёнка: Лохмотова Параскева Андрианова

Новоузенск, Новоузенский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1854

Сын: Лохмотов Иоанн Николаев

Мать ребёнка: Лохмотова Параскева Андрианова

Новоузенск, Новоузенский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1858

Дочь: Лохмотова Настасья Николаева

Мать ребёнка: Лохмотова Параскева Андрианова

Новоузенск, Новоузенский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1864

Дочь: Лохмотова Евдокия Николаева

Мать ребёнка: Лохмотова Параскева Андрианова

Новоузенск, Новоузенский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1864

Сын: Лохмотов Илья Николаев

Мать ребёнка: Лохмотова Параскева Андрианова

Новоузенск, Новоузенский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1871 ст.

Сын: Лохмотов Андрей Николаев

Мать ребёнка: Лохмотова Параскева Андрианова

Новоузенск, Новоузенский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1876

Сын: Лохмотов Иоанн Николаев

Мать ребёнка: Лохмотова Параскева Андрианова

Новоузенск, Новоузенский муниципальный район, Саратовская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.