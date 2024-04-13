Лохмотов Николай Абрамов
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1833
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1833
Отец: Лохмотов Абрам Савельев
Мать: Лохмотова Мария Семенова
Бракосочетание
Около 1850
Рождение ребёнка
Вычислено 1851
Мать ребёнка: Лохмотова Параскева Андрианова
Рождение ребёнка
Вычислено 1854
Мать ребёнка: Лохмотова Параскева Андрианова
Рождение ребёнка
Вычислено 1858
Дочь: Лохмотова Настасья Николаева
Мать ребёнка: Лохмотова Параскева Андрианова
Рождение ребёнка
Вычислено 1864
Дочь: Лохмотова Евдокия Николаева
Мать ребёнка: Лохмотова Параскева Андрианова
Рождение ребёнка
Вычислено 1864
Мать ребёнка: Лохмотова Параскева Андрианова
Рождение ребёнка
Вычислено 1871 ст.
Мать ребёнка: Лохмотова Параскева Андрианова
Рождение ребёнка
Вычислено 1876
Мать ребёнка: Лохмотова Параскева Андрианова
Смерть
Неизвестно