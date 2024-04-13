Лохмотова Параскева Андрианова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лохмотова Параскева Андрианова

Место рождения

Новоузенск, Новоузенский муниципальный район, Саратовская область

Дата рождения

Вычислено 1832

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1833 г.р.

Дети

Вычислено 1851 г.р.
Вычислено 1854 г.р.
Вычислено 1858 г.р.
Вычислено 1864 г.р.
Вычислено 1864 г.р.
Вычислено 1871 г.р.

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1832

Отец: не указан

Мать: не указана

Новоузенск, Новоузенский муниципальный район, Саратовская область
Бракосочетание
Около 1850

Муж: Лохмотов Николай Абрамов

Новоузенск, Новоузенский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1851

Сын: Лохмотов Захар Николаев

Отец ребёнка: Лохмотов Николай Абрамов

Новоузенск, Новоузенский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1854

Сын: Лохмотов Иоанн Николаев

Отец ребёнка: Лохмотов Николай Абрамов

Новоузенск, Новоузенский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1858

Дочь: Лохмотова Настасья Николаева

Отец ребёнка: Лохмотов Николай Абрамов

Новоузенск, Новоузенский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1864

Дочь: Лохмотова Евдокия Николаева

Отец ребёнка: Лохмотов Николай Абрамов

Новоузенск, Новоузенский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1864

Сын: Лохмотов Илья Николаев

Отец ребёнка: Лохмотов Николай Абрамов

Новоузенск, Новоузенский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1871 ст.

Сын: Лохмотов Андрей Николаев

Отец ребёнка: Лохмотов Николай Абрамов

Новоузенск, Новоузенский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1876

Сын: Лохмотов Иоанн Николаев

Отец ребёнка: Лохмотов Николай Абрамов

Новоузенск, Новоузенский муниципальный район, Саратовская область
Смерть
Неизвестно

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