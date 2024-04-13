Лохмотова Параскева Андрианова
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1832
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Комментарий
Рождение
Вычислено 1832
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 1850
Рождение ребёнка
Вычислено 1851
Отец ребёнка: Лохмотов Николай Абрамов
Рождение ребёнка
Вычислено 1854
Отец ребёнка: Лохмотов Николай Абрамов
Рождение ребёнка
Вычислено 1858
Дочь: Лохмотова Настасья Николаева
Отец ребёнка: Лохмотов Николай Абрамов
Рождение ребёнка
Вычислено 1864
Дочь: Лохмотова Евдокия Николаева
Отец ребёнка: Лохмотов Николай Абрамов
Рождение ребёнка
Вычислено 1864
Отец ребёнка: Лохмотов Николай Абрамов
Рождение ребёнка
Вычислено 1871 ст.
Отец ребёнка: Лохмотов Николай Абрамов
Рождение ребёнка
Вычислено 1876
Отец ребёнка: Лохмотов Николай Абрамов
Смерть
Неизвестно