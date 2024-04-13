Лохмотова Екатерина Димитриева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лохмотова Екатерина Димитриева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1855

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1854 г.р.

Дети

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Около 1872

Муж: Лохмотов Иоанн Николаев

Новоузенск, Новоузенский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1873

Дочь: Лохмотова Пелагея Иванова

Отец ребёнка: Лохмотов Иоанн Николаев

Новоузенск, Новоузенский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1877

Дочь: Лохмотова Варвара Иванова

Отец ребёнка: Лохмотов Иоанн Николаев

Новоузенск, Новоузенский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1879 ст.

Дочь: Лохмотова Евдокия Иванова

Отец ребёнка: Лохмотов Иоанн Николаев

Новоузенск, Новоузенский муниципальный район, Саратовская область
Смерть
Неизвестно

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