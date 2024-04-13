Лохмотова Екатерина Димитриева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1855
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 1872
Рождение ребёнка
Вычислено 1873
Дочь: Лохмотова Пелагея Иванова
Отец ребёнка: Лохмотов Иоанн Николаев
Рождение ребёнка
Вычислено 1877
Дочь: Лохмотова Варвара Иванова
Отец ребёнка: Лохмотов Иоанн Николаев
Рождение ребёнка
Вычислено 1879 ст.
Дочь: Лохмотова Евдокия Иванова
Отец ребёнка: Лохмотов Иоанн Николаев
Смерть
Неизвестно