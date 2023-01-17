Пучкова Пелагея Ефремовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пучкова Пелагея Ефремовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1715

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1715

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1729

Сын: Семен Петрович

Отец ребёнка: Пучков Петр-младший Петрович

Колосово, Клин, Московская область
Рождение ребёнка
1741

Сын: Семен Петрович

Отец ребёнка: Пучков Петр-младший Петрович

Колосово, Клин, Московская область
Рождение ребёнка
1742

Дочь: Федосья Петровна

Отец ребёнка: Пучков Петр-младший Петрович

Колосово, Клин, Московская область
Рождение ребёнка
1744

Сын: Еремей Петрович

Отец ребёнка: Пучков Петр-младший Петрович

Колосово, Клин, Московская область
Рождение ребёнка
1746

Сын: Аверкий Петрович

Отец ребёнка: Пучков Петр-младший Петрович

Колосово, Клин, Московская область
Рождение ребёнка
1749

Сын: Тимофей Петрович

Отец ребёнка: Пучков Петр-младший Петрович

Колосово, Клин, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пучков Петр-младший Петрович

Смерть
Неизвестно
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