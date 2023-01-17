Пучкова Пелагея Ефремовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1715
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1715
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1729
Сын: Семен Петрович
Отец ребёнка: Пучков Петр-младший Петрович
Рождение ребёнка
1741
Сын: Семен Петрович
Отец ребёнка: Пучков Петр-младший Петрович
Рождение ребёнка
1742
Дочь: Федосья Петровна
Отец ребёнка: Пучков Петр-младший Петрович
Рождение ребёнка
1744
Сын: Еремей Петрович
Отец ребёнка: Пучков Петр-младший Петрович
Рождение ребёнка
1746
Сын: Аверкий Петрович
Отец ребёнка: Пучков Петр-младший Петрович
Рождение ребёнка
1749
Сын: Тимофей Петрович
Отец ребёнка: Пучков Петр-младший Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно