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Семен Петрович

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Место рождения

Колосово, Клин, Московская область

Дата рождения

1729

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1729

Отец: Пучков Петр-младший Петрович

Мать: Пучкова Пелагея Ефремовна

Колосово, Клин, Московская область
Смерть
Неизвестно
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