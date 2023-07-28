Тимофей Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТимофей Петрович

Тимофей Петрович

Место рождения

Колосово, Клин, Московская область

Дата рождения

1749

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1749

Отец: Пучков Петр-младший Петрович

Мать: Пучкова Пелагея Ефремовна

Колосово, Клин, Московская область
Смерть
Неизвестно