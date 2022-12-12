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Еремей Петрович
Еремей Петрович
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Место рождения
Колосово
, Клин, Московская область
Дата рождения
1744
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Пучков Петр-младший Петрович
1716 г.р.
Мать
Пучкова Пелагея Ефремовна
1715 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕК
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События
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Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1744
Отец:
Пучков Петр-младший Петрович
Мать:
Пучкова Пелагея Ефремовна
Колосово
, Клин, Московская область
Смерть
Неизвестно
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