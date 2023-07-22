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Королев Иван Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.05.1908

Дата смерти

28.04.1989

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.05.1908

Отец: Королев Иван Дмитриевич

Мать: Королева Варвара Андреевна

Рождение ребёнка
1954

Сын: Королев Николай Иванович

Мать ребёнка: Королева Прасковья Ильинична

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Королев х

Мать ребёнка: Королева Прасковья Ильинична

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ананьева х

Мать ребёнка: Королева Прасковья Ильинична

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Рахимова х Ивановна

Мать ребёнка: Королева Прасковья Ильинична

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Королев Владимир Иванович

Мать ребёнка: Королева Прасковья Ильинична

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Королев Александр Иванович

Мать ребёнка: Королева Прасковья Ильинична

Смерть
28.04.1989
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