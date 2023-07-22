Королев Иван Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.05.1908
Дата смерти28.04.1989
ПолМужской
- СобытияСобытия
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.05.1908
Рождение ребёнка
1954
Мать ребёнка: Королева Прасковья Ильинична
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Королев х
Мать ребёнка: Королева Прасковья Ильинична
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ананьева х
Мать ребёнка: Королева Прасковья Ильинична
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Рахимова х Ивановна
Мать ребёнка: Королева Прасковья Ильинична
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Королев Владимир Иванович
Мать ребёнка: Королева Прасковья Ильинична
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Королев Александр Иванович
Мать ребёнка: Королева Прасковья Ильинична
Смерть
28.04.1989