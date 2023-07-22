Королев Иван Дмитриевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Королев Дмитрий
Мать: Королева Елена
Рождение ребёнка
26.05.1908
Мать ребёнка: Королева Варвара Андреевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Николаева х Ивановна
Мать ребёнка: Королева Варвара Андреевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лазарева х Ивановна
Мать ребёнка: Королева Варвара Андреевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ломакина х Ивановна
Мать ребёнка: Королева Варвара Андреевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кузнецова х Ивановна
Мать ребёнка: Королева Варвара Андреевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кондрахова х Ивановна
Мать ребёнка: Королева Варвара Андреевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Адысева х Ивановна
Мать ребёнка: Королева Варвара Андреевна
Смерть
Неизвестно