Королев Иван Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Королев Иван Дмитриевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Королев Дмитрий

Мать: Королева Елена

Рождение ребёнка
26.05.1908

Сын: Королев Иван Иванович

Мать ребёнка: Королева Варвара Андреевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Николаева х Ивановна

Мать ребёнка: Королева Варвара Андреевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лазарева х Ивановна

Мать ребёнка: Королева Варвара Андреевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ломакина х Ивановна

Мать ребёнка: Королева Варвара Андреевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кузнецова х Ивановна

Мать ребёнка: Королева Варвара Андреевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кондрахова х Ивановна

Мать ребёнка: Королева Варвара Андреевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Адысева х Ивановна

Мать ребёнка: Королева Варвара Андреевна

Смерть
Неизвестно
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