Королева (Напалкова) Варвара Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Напалков Андрей
Мать: Напалкова Матрена
Рождение ребёнка
26.05.1908
Отец ребёнка: Королев Иван Дмитриевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Николаева х Ивановна
Отец ребёнка: Королев Иван Дмитриевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лазарева х Ивановна
Отец ребёнка: Королев Иван Дмитриевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ломакина х Ивановна
Отец ребёнка: Королев Иван Дмитриевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кузнецова х Ивановна
Отец ребёнка: Королев Иван Дмитриевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кондрахова х Ивановна
Отец ребёнка: Королев Иван Дмитриевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Адысева х Ивановна
Отец ребёнка: Королев Иван Дмитриевич
Смерть
Неизвестно