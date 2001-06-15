Королева (Петрякова) Прасковья Ильинична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Королева (Петрякова) Прасковья Ильинична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.10.1910

Дата смерти

15.06.2001

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.10.1910

Отец: Петряков Илья Федорович

Мать: Петрякова х

Рождение ребёнка
1954

Сын: Королев Николай Иванович

Отец ребёнка: Королев Иван Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Королев х

Отец ребёнка: Королев Иван Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ананьева х

Отец ребёнка: Королев Иван Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Рахимова х Ивановна

Отец ребёнка: Королев Иван Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Королев Владимир Иванович

Отец ребёнка: Королев Иван Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Королев Александр Иванович

Отец ребёнка: Королев Иван Иванович

Смерть
15.06.2001
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