Королева (Петрякова) Прасковья Ильинична
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.10.1910
Дата смерти15.06.2001
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.10.1910
Отец: Петряков Илья Федорович
Мать: Петрякова х
Рождение ребёнка
1954
Отец ребёнка: Королев Иван Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Королев х
Отец ребёнка: Королев Иван Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ананьева х
Отец ребёнка: Королев Иван Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Рахимова х Ивановна
Отец ребёнка: Королев Иван Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Королев Владимир Иванович
Отец ребёнка: Королев Иван Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Королев Александр Иванович
Отец ребёнка: Королев Иван Иванович
Смерть
15.06.2001