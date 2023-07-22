Петряков Илья Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Петряков Федор
Рождение ребёнка
13.10.1910
Дочь: Королева Прасковья Ильинична
Мать ребёнка: Петрякова х
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Петрякова Мария Ильинична
Мать ребёнка: Петрякова х
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Китаева Анна Ильинична
Мать ребёнка: Петрякова х
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Петряков х
Мать ребёнка: Петрякова х
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Петрякова х
Смерть
Неизвестно