Петряков Илья Федорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПетряков Илья Федорович

Петряков Илья Федорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Петряков Федор

Мать: не указана

Рождение ребёнка
13.10.1910

Дочь: Королева Прасковья Ильинична

Мать ребёнка: Петрякова х

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Петрякова Мария Ильинична

Мать ребёнка: Петрякова х

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Китаева Анна Ильинична

Мать ребёнка: Петрякова х

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Петряков х

Мать ребёнка: Петрякова х

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Петряков Александр Ильич

Мать ребёнка: Петрякова х

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close