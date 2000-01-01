Мой Афанасий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1697
Сын: Алексей Афанасьев
Мать ребёнка: Моя Анна Павлова
ИВ-1737 Алексей 40=1697 ИВ-1739 Алексей 42=1697 ИВ-1740 Алексей 43=1697 ИВ-1741 Алексей 44=1697 ИВ-1742 Алексей Афанасьев 45=1697 ИВ-1743 такой ведомости нет ⛔, 1744-1757 Алексея нет (где он?)
Рождение ребёнка
1707
Сын: Мой Сила Афанасьев
Мать ребёнка: Моя Анна Павлова
МК-1731 02.08.1731 Вышеписанной вотчины деревни Маркова у крестьянина Силы сын Стефан ИВ-1737 Сила 30=1707 ИВ-1739 Сила 32=1707 ИВ-1740 Сила 33=1707 ИВ-1741 Сила 34=1707 ИВ-1742 Сила 35=1707 ИВ-1743 ... Показать все
Рождение ребёнка
1710
Сын: Василий Афанасьев
Мать ребёнка: не указана
ИВ-1737-1757 Василия нет ИВ-1767 Василий 57=1757
Рождение ребёнка
1724
Сын: Иван Афанасьев
Мать ребёнка: не указана
ИВ-1748, 1749 такой ведомости нет ⛔, 1750, 1751, 1752, 1753, 1755 такой ведомости нет ⛔, 1756 Ивана нет (где он?) ИВ-1757 Иван Афанасьев 39=1718 ИВ-1763 Иван 41=1722 ИВ-1766 Иван 43=1723 ИВ-1767 Иван... Показать все
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Семён Афанасьев
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Исай Афанасьев
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Моя Анна Павлова
Смерть
Неизвестно