Мой Афанасий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мой Афанасий

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1697

Сын: Алексей Афанасьев

Мать ребёнка: Моя Анна Павлова

ИВ-1737 Алексей 40=1697 ИВ-1739 Алексей 42=1697 ИВ-1740 Алексей 43=1697 ИВ-1741 Алексей 44=1697 ИВ-1742 Алексей Афанасьев 45=1697 ИВ-1743 такой ведомости нет ⛔, 1744-1757 Алексея нет (где он?)
Рождение ребёнка
1707

Сын: Мой Сила Афанасьев

Мать ребёнка: Моя Анна Павлова

МК-1731 02.08.1731 Вышеписанной вотчины деревни Маркова у крестьянина Силы сын Стефан ИВ-1737 Сила 30=1707 ИВ-1739 Сила 32=1707 ИВ-1740 Сила 33=1707 ИВ-1741 Сила 34=1707 ИВ-1742 Сила 35=1707 ИВ-1743 ... Показать все
Рождение ребёнка
1710

Сын: Василий Афанасьев

Мать ребёнка: не указана

ИВ-1737-1757 Василия нет ИВ-1767 Василий 57=1757
Рождение ребёнка
1724

Сын: Иван Афанасьев

Мать ребёнка: не указана

ИВ-1748, 1749 такой ведомости нет ⛔, 1750, 1751, 1752, 1753, 1755 такой ведомости нет ⛔, 1756 Ивана нет (где он?) ИВ-1757 Иван Афанасьев 39=1718 ИВ-1763 Иван 41=1722 ИВ-1766 Иван 43=1723 ИВ-1767 Иван... Показать все
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Семён Афанасьев

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Исай Афанасьев

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Моя Анна Павлова

Смерть
Неизвестно
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