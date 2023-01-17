Моя Анна Павлова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1662
Дата смерти1738
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1662
Отец: Павел
Мать: не указана
ИВ-1737 Анна 75=1662 ИВ-1738---, 1739, 1754, 1755 такой ведомости нет ⛔, 1756, 1757 Анны нет (где она?)
Рождение ребёнка
1697
Сын: Алексей Афанасьев
Отец ребёнка: Мой Афанасий
ИВ-1737 Алексей 40=1697 ИВ-1739 Алексей 42=1697 ИВ-1740 Алексей 43=1697 ИВ-1741 Алексей 44=1697 ИВ-1742 Алексей Афанасьев 45=1697 ИВ-1743 такой ведомости нет ⛔, 1744-1757 Алексея нет (где он?)
Рождение ребёнка
1707
Сын: Мой Сила Афанасьев
Отец ребёнка: Мой Афанасий
МК-1731 02.08.1731 Вышеписанной вотчины деревни Маркова у крестьянина Силы сын Стефан ИВ-1737 Сила 30=1707 ИВ-1739 Сила 32=1707 ИВ-1740 Сила 33=1707 ИВ-1741 Сила 34=1707 ИВ-1742 Сила 35=1707 ИВ-1743 ... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Марково, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Мой Афанасий
Смерть
1738
Примерно 1738