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Василий Афанасьев

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1710

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1710

Отец: Мой Афанасий

Мать: не указана

ИВ-1737-1757 Василия нет ИВ-1767 Василий 57=1757
Рождение ребёнка
1725

Сын: Иван Васильев

Мать ребёнка: не указана

ИВ-1767: Ивану 40 год, г.р. 1727 Племянник Евстихия ИВ-1767: Ивану 41 год, г.р. 1726 ИВ-1770: Ивану 45 лет, г.р. 1725 ИВ-1771: Ивану 45 лет, г.р. 1726 ИВ-1772: Ивану 46 лет, г.р. 1726 ИВ-1773: Ивану 4... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Марково, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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