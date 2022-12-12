Василий Афанасьев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1710
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1710
Отец: Мой Афанасий
Мать: не указана
ИВ-1737-1757 Василия нет ИВ-1767 Василий 57=1757
Рождение ребёнка
1725
Сын: Иван Васильев
Мать ребёнка: не указана
ИВ-1767: Ивану 40 год, г.р. 1727 Племянник Евстихия ИВ-1767: Ивану 41 год, г.р. 1726 ИВ-1770: Ивану 45 лет, г.р. 1725 ИВ-1771: Ивану 45 лет, г.р. 1726 ИВ-1772: Ивану 46 лет, г.р. 1726 ИВ-1773: Ивану 4... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Марково, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно