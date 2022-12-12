Иван Васильев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1725
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
1725
Отец: Василий Афанасьев
Мать: не указана
ИВ-1767: Ивану 40 год, г.р. 1727 Племянник Евстихия ИВ-1767: Ивану 41 год, г.р. 1726 ИВ-1770: Ивану 45 лет, г.р. 1725 ИВ-1771: Ивану 45 лет, г.р. 1726 ИВ-1772: Ивану 46 лет, г.р. 1726 ИВ-1773: Ивану 4... Показать все
Рождение ребёнка
1755
Сын: Савва/Сава Иванов
Мать ребёнка: Мария Евстахиева/Евстифеева/Естифеева
ИВ-1766: Саве 10 лет, г.р. 1756 ИВ-1767: Саве 11 лет, г.р. 1756 ИВ-1770: Саве 15 лет, г.р. 1755 ИВ-1771: Савве 14 лет, г.р. 1757 ИВ-1772: Савве 16 лет, г.р. 1756 ИВ-1773: Савве 17 лет, г.р. 1756
Рождение ребёнка
1770
Дочь: Мария Иванова
Мать ребёнка: Мария Евстахиева/Евстифеева/Естифеева
ИВ-1773: Марии 3 года, г.р. 1770
Место жительства
Неизвестно
Марково, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно